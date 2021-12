Von Bowie bis Tucholsky: Das ist 2022 im Hof Jünger geplant

Irisches Weihnachtskonzert abgesagt

Abgesagt hat die Formation „Raggle Taggle Gypsies“ das für Sonntag, 12. Dezember, geplante Weihnachtskonzert im Theatersaal von Hof Jünger.

Die Tickets dafür können am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr am Hof Jünger zurückgegeben werden. Wer das nicht einrichten kann, steckt die Karten samt Nennung seines Namens und IBAN in einen Umschlag und wirft sie in den Briefkasten. Das Geld für die Tickets wird dann überwiesen.

Wer mag, kann auch einfach nichts von sich hören lassen - und auf diese Weise das Geld dem Bürgerverein Hof Jünger spenden.