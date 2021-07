Vollsperrung: Bahnhofstraße in Bottrop bekommt neue Fahrbahn

Die Tiefbauarbeiten in der Bahnhofstraße in Bottrop machen ab Montag eine Sperrung der Straße notwendig. (Symbolbild)

Bottrop. Erst wird ab Montag auf der Bahnhofstraße in Bottrop neu asphaltiert, dann beginnen ab August die Kanalarbeiten in der Asbeckstraße in Ebel

Die Stadt kündigt eine größere Baustelle in Ebel an. Zunächst bekommt die Bahnhofstraße eine neue Fahrbahndecke. Ab dem 19. Juli ist die Bahnhofstraße für die Asphaltarbeiten zwischen der Straße Lichtenhorst und Asbeckstraße für den Verkehr voll gesperrt. Das Verlassen oder Erreichen der Straße Heckenweg ist während dieser Zeit ebenfalls nicht möglich.

Nach Abschluss der Arbeiten in der Bahnhofstraße beginnen voraussichtlich am 2. August die Kanalbauarbeiten in der Asbeckstraße auf Höhe der Bahnhofstraße als wandernde Vollsperrung in Richtung Asbeckstraße 11. In dieser Woche sollen auch zusätzlich die Kanalbauarbeiten in der Straße Heckenweg starten. Die Arbeiten finden unter einer wandernden Vollsperrung statt.

Anwohner kommen nach der Arbeitszeit aufs Grundstück

Außerhalb der Arbeitszeiten wird den Anwohner die Möglichkeit gegeben werden, ihre Grundstücke mit Fahrzeugen zu erreichen. Aufgrund der Arbeitsabläufe kann dies jedoch nicht immer gewährleistet werden. Die Firma steht dort in engem Austausch mit den Anwohnern. Die Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge ist selbstverständlich immer gegeben. Für diese wird eine Umfahrung eingerichtet. Die Anwohner werden über Wurfzettel über die Baumaßnahme informiert.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop