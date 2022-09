Vollblut-Musiker versammeln sich zur Bottroper Boogie-Night

Bottrop. Crossover aus Swing, Boogie, Jazz und Klassik in Bottrops Kulturkirche. Mit dabei: Wolfgang Scheelen, Musiker, Kunsthändler und Organisator.

Die Swing & Boogie Night in der Kulturkirche vereint am Freitagabend höchst unterschiedliche Protagonisten unterschiedlichen Alters auf der Bühne. Was allen vieren gemeinsam ist: Sie sind Vollblutmusiker – ob mit oder ohne Studium – und stehen seit Jahren konstant auf den Konzertpodien bei Festivals oder Wettbewerben im In- und Ausland. Dass er mit 77 der Senior des Quartetts ist, stört den Düsseldorfer Wolfgang Scheelen nicht im geringsten. Vielleicht ist der Autodidakt, der lediglich als Knabe Akkordeonunterricht genoss und bereits mit 12, 13 Jahren erste Auftritte hinlegte, sogar die schillerndste Figur unter den musikalischen Protagonisten.

Wolfgang Scheelen spielte schon zusammen mit Fats Domino und Ray Charles

Scheelen war bis 2003 auch als Kunsthändler aktiv. Neben dem Rheinland auch in Florida, wo er sich mit dem Bonmot schmücken darf als „der Deutsche, der den Amis den Blues zurück bringt“, wie er lachend erzählt. Als er dort wieder einmal mit seiner Mundharmonika – neben Gitarre und Banjo sein Schwerpunktinstrument – auftritt, hörte ihn der legendäre Luther Kent. Der lädt ihn zum gemeinsamen Auftritt in New Orleans ein.

Und wie es der Zufall, den es eigentlich nicht gibt, dann will, sind zwei wirklich Große beim Konzert: Fats Domino und Ray Charles. Das ist also schon wirklich einige Zeit her. Aber: Die beiden laden damals den Deutschen ein. „Spiel mal mit uns auf deiner Mundharmonika.“ Und Scheelen lässt sich das nicht zwei Mal sagen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Bottrop:

Der Kunsthandel tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Der Düsseldorfer ist nicht nur Bandleader eigener Formationen wie Jazzkonfekt, sondern immer wieder auch Gast bei anderen Bands. Auch die Swing & Boogie Night mit den Zwillingen Benny und Bastian Korn und dem französischen Senkrechtstarter Pierre Yves Plat am Klavier soll so ein praller Abend werden. „Mit viel Improvisation, wie sich das bei einem Jazz-Abend gehört, und von meiner Seite mit Gitarre, Mundharmonika und auch Gesang“, verspricht Wolfgang Scheelen.

„Dieser französische Pianist ist einfach der Hammer“

Mit den Korn-Zwillingen hat er zehn Jahre eine Trio-Formation gebildet. Die beiden (Jahrgang 1978) stehen allerdings bereits seit Jahrzehnten auf der Bühne, sind Gewinner des „Grand Prix der Komponisten“ in Aachen oder Finalisten beim größten englischen Songwettbewerb, dem „UK Songwriting Contest“. Manche nennen sie auch die „coolsten Rock-Zwillinge Deutschland“. „Mit den Korns mache ich jetzt eine neue Swing-Nummer“, sagt Wolfgang Scheelen.

Auftritt mit Pierre Yves Plat. Der französische Ausnahmepianist sorgt in großen und kleinen Sälen für Stimmung. Foto: P.Y Plat

Mit Pierre Yves Plat verspricht er einen Kracher-Abend in Heilig Kreuz. „Der ist der Hammer“, schwärmt der sonst im Gespräch eher besonnen wirkende Organisator und Musiker. „Ich hab den im Internet gehört, dann angerufen, dann gab es einen Auftritt“, so Scheelen. „Der ist so gut drauf, der spielt sogar mit dem Rücken zum Klavier, ist mit den Füßen sein eigener Schlagzeuger und spielt wirklich alles querbeet.“

Auch in Bottrop ist er mit einem Mix aus Klassik, Pop und Jazz zu erleben. Und irgendwann formieren sich die Vier dann zum Jazz-Quartett, mit viel Improvisation und Überraschungseffekten. Man darf durchaus gespannt sein.

Swing & Boggie Night: Freitag, 23. September, 20 Uhr, Kulturkirche, Scharnhölzstraße 37. Karten (20 Euro): Musikforum am Pferdemarkt, Humboldt-Buchhandlung, Kirchhellener Straße 18 oder: info@albanese-music.de.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop