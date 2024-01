Neues Semester Volkshochschule in Bottrop bietet viele Online-Kurse an

Bottrop Die Bottroper VHS hat die Corona-Delle überwunden. Rund 10.000 Teilnehmer besuchen wieder Kurse. Ab wann jeder die neuen Seminare buchen kann.

Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) wird in den nächsten Tagen verteilt. Ab dem kommenden Montag, 15. Januar, können Interessierte die Kurse aus dem 64 Seiten starken Heft buchen. „Wir bieten viel Bewährtes und viel Neues“, sagt VHS-Leiter Holger Gruner zum Semesterstart.

Zu den bewährten Angeboten gehören Kurse zu naturwissenschaftlichen Themen, die, anders als zuvor, jetzt kostenlos sind. Die Vorträge „Dschungelleben mitten in Bottrop“ und „Batmans kleine Geschwister – Eintauchen ins Reich der Fledermäuse“ sollen Interesse für nachhaltige Entwicklungen wecken.

300 Kursteilnehmer bereiten sich auf Einbürgerung vor

Einen besonderen Schwerpunkt legt die VHS auf Integrationskurse und Einbürgerungstests. Trotz eines umfangreichen Angebots müssen Anfragen immer wieder vertröstetet werden. Dies liege vor allem daran, dass es zu wenige geeignete Dozenten gebe, erklärt Fachbereichsleiterin Christiane Dahlkamp. Rund 300 Teilnehmer bereiten sich in den nächsten Monaten auf die Einbürgerung vor.

Lehrgänge für Fremdsprachen nehmen einen breiten Raum im VHS-Programm ein. In einem Onlinekurs lernen die Teilnehmer etwa, sich je nach Alltagssituationen auf Spanisch zu unterhalten. In einem weiteren Onlinekurs werden die Basiskenntnisse in Gebärdensprache vermittelt. Für fortgeschrittene Kenner der englischen Sprache gibt es den „VHS English Club“, der einmal im Monat im Bistro „Kurz vorm Kino“ zusammenkommt.

Mehr als 40 Kurse können digital verfolgt werden

Die VHS nimmt immer wieder Anregungen auf, um das Kursangebot zu erweitern. So gibt es zusätzliche Angebote für Fotografie- und Video-Interessierte. Im Bereich der Informatik werden die Teilnehmer beispielsweise bei der Softwareprogrammierung, interaktiver Präsentation und 3D-Druck auf den neuesten Stand gebracht. Fachbereichsleiterin Tanja Steinhaus weist auf Kurse für Hundehalter hin. „Während der Corona-Zeit ist das Interesse rapide nach oben gegangen. Die Kurse waren immer ausgebucht“, sagt Steinhaus und hofft auf weiterhin großes Interesse. Auch die aus der Situation entstandenen Online-Kurse haben sich bewährt. Im ersten Semester können 42 Kurse digital verfolgt werden.

Das Filmforum der VHS wird immer öfter für Veranstaltung genutzt. So thematisiert Tom Fliege das Weltall. Unter dem Titel „Mit David Bowie zu Mond und Mars“ fasst er die Astronomie in einen akustischen Rahmen und nutzt dafür die Soundanlage des kleinen Kinos im Kulturzentrum. Parallel zum Kinoprogramm wird der Saal auch für Theater und Konzerte genutzt. Im Januar und Februar läuft dort das Schulkino, für das die Schulen 550 Kinder und Jugendliche angemeldet haben. Eine technische Neuerung kündigt Maurice Liesner für den Sommer an. Dann soll ein moderner Kinoprojektor installiert werden, mit dem man aktuelle Kinofilme zeigen kann.

Kacheln auf Homepage bieten schnellen Überblick

Mit dem neuen Semester ist die VHS moderner geworden. Anmeldungen sind jetzt einfacher und über die Homepage vhs-bottrop.de möglich. 16 Themenkacheln bieten einen schnellen Überblick und die Suchfunktion ermöglicht ein Auffinden der Kursangebote.

