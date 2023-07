Ein Wasserbrunnen an einer Schule in Malawi: Die Vereinte Volksbank hilft in ihrem Nachhaltigkeitsjahr bei der Finanzierung von Brunnen in Afrika.

Afrikafreunde Volksbank-Kunden in Bottrop finanzieren Brunnenbau in Malawi

Bottrop. Kunden in Bottrop können mit Volksbank-Zertifikaten Geld anlegen und Gutes tun. Die Bank denkt schon an eine Neuauflage. So hoch ist die Rendite.

Geld anlegen und dabei Gutes tun: Das ist die Idee der Neuauflage des Vereinte-Volksbank-Zertifikats, das unter dem Motto „Vereint für Muona“ steht. Das Zertifikat unterstützt die Afrikafreunde Wulfen und fördert den Brunnenbau in dem Ort im Süden Malawis. Es bietet eine Rendite von jährlich 4,6 Prozent. Inzwischen sei das Kapital von 3,5 Millionen Euro fast vollständig gezeichnet worden, teilt Volksbank-Sprecher Ralf Bröker mit. Es sei aber in der Überlegung, im nächsten Jahr wieder ein Vereinte-Volksbank-Zertifikat anzubieten, mit dem die Arbeit von ehrenamtlich aktiven Menschen in der Region unterstützt werde.

„Mit dem aktuellen Vereinte-Volksbank-Zertifikat unterstützt jede Anlegerin und jeder Anleger Hilfe zur Selbsthilfe in Malawi, denn die Afrikafreunde Wulfen lassen die Brunnen vor Ort durch Unternehmen aus der Region bauen“, sagt Michael Huthmacher vom Projektteam „Vereint für Muoana“. Das Zertifikat werde von der Vereinten Volksbank und der DZ Bank herausgegeben, die beide dem karitativen Zweck einen Teil ihres Ertrags zur Verfügung stellen. Das Zertifikat ist Teil des Nachhaltigkeitsaktionsjahrs der Volksbank, in dem es um das Thema „Sauberes Wasser“ sowie „Partnerschaften, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“ geht.

In Malawi sind viele Menschen von Hunger bedroht

In Muona sind viele Menschen von Hunger bedroht, und haben große Schwierigkeiten, an gutes Trinkwasser zu kommen. Die Afrikafreunde stellen die finanziellen Mittel für regionale Brunnenbauprojekte zur Verfügung. Für jedes Zertifikat Vereinte Volksbank Zins Fix Express Step Down 23/26 werden von der Vereinten Volksbank 2,50 Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer und von der DZ BANK nochmals 2,50 Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer an die Afrikafreunde Wulfen gezahlt.

Der Basis-Betrag beläuft sich auf 1000 Euro pro Zertifikat. Die Laufzeit beträgt maximal drei Jahre und drei Monate, und es gibt drei Zinszahlungen zu je 46 Euro. Zeichnen können es auch Interessierte, die keine Volksbank-Kunden sind.

