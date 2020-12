Weihnachten in Coronazeiten Viele Weihnachtsgottesdienste sind in Kirchhellen open-air

Bottrop-Kirchhellen. Die Gemeinden feiern zum Beispiel auf Rotthoffs Hof oder den Plätzen vor ihren Kirchen. Auch die Dreifachturnhalle ist Ausweichquartier.

Ohne eigene Kirche ist es nicht schön. Das erfahren die Katholiken in Kirchhellen Mitte gerade schmerzvoll. Aber das Jugendkloster ist ja da. Und vor allem: die Krippe. Auch wenn die weiträumige Landschaftsszenerie wegen der Renovierung des Gotteshauses gerade nicht in der seitlichen Chorkapelle von St. Johannes die Besucher in ihren Bann ziehen kann, müssen die Kirchhellener nicht auf die Krippe verzichten. Das Schuhhaus Möller an der Hauptstraße zeigt das Weihnachtsgeschehen mit den kirchhellentypischen Figuren zurzeit in ihren Schaufenstern. Und rechtzeitig zu den Weihnachtstagen wird auch die heilige Familie dort zu sehen sein.

Familien treffen sich auf dem Bauernhof

Dennoch erleben alle von Grafenwald bis Ekel, Kirchhellen bis Feldhausen eine andere Weihnacht. Die Corona-Pandemie hat alle Konfessionen während der letzten neun Monate in Atem gehalten. Aber im Gegensatz zu Ostern dürfen nun die Kirchen wenigstens geöffnet sein, Gottesdienste und Andachten - wenn auch mit Anmeldung - stattfinden.

Messe vor der Kapelle in Ekel

Die evangelische Gemeinde lädt besonders Familien am Heiligen Abend - besser: heiligen Nachmittag - auf den Rotthoffs Hof der Diakonie zu zwei kürzeren Gottesdiensten (siehe nebenstehende Gottesdienstordnung). Und die Katholiken der Großpfarrei St. Johannes sind Open-Air-Gottesdienste ja schon länger gewöhnt. Auch jetzt geht man wieder raus, zum Beispiel auf den Johann-Breuker-Platz, den Kirchplatz oder wie in Grafenwald und Feldhausen vor die jeweiligen Kirchen. Selbst im kleinen Ekel wird an der Kapelle ein Freiluftgottesdienst stattfinden.

Große Organisationsleistung im Team

Das Priester- und Pastoral-Team, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Vereine haben geplant, organisiert und sich eingebracht. Vieles wird an den kommenden Feiertagen eine echte Premiere sein. Wer an den verschiedenen Formen der weihnachtlichen Feiern teilnehmen möchte, ist aber dennoch gut beraten, sich vorher anzumelden oder über mögliche Obergrenzen zu informieren. Zum Beispiel auf www.stjk.de.