Videos, Fotos und Storys

Die Influencerin zeigt ihre Videos bei Youtube auf dem Kanal Barbara Sofie. Bis Oktober gab es zudem einen eigenen Kanal für ihr Vlog – also ein Internettagebuch (Blog) in Form eines Videos – zusammen mit Ehemann Hendrik. Dort zeigen sie auch Dinge aus ihrem Leben, wie etwa den Umzug ins neue Haus. Der Vlog ist dann aber in Barbara Sofies Hauptkanal aufgegangen.

Der Aufwand, zwei Youtube-Kanäle plus Instagram professionell und ihren eigenen Ansprüchen gerecht werdend zu pflegen, sei zu groß geworden – zumal Hendrik angefangen hat, in seinem eigentlichen Beruf als Arzt zu arbeiten.

In Szene gesetzte Fotos plus 24 Stunden haltbare Storys zeigt die Influencerin unter barbarasofie_ auf Instagram. Hier findet auch viel an Kommunikation mit ihren Fans statt.