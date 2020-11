Corona-Pandemie Video-Serie bringt in Bottrop ein Licht in die Corona-Zeit

Bottrop. Die evangelische Kirche lädt Bottroper ein, vor der Kamera eine Kerze zu entzünden und ihre Gedanken zu teilen. Die Videos werden veröffentlicht.

Mit dem Start des sogenannten „Lockdown light“ hat die Evangelische Kirchengemeinde in Bottrop eine neue Videoserie gestartet, die für den gesamten November auf allen sozialen Kanälen der Gemeinde zu sehen ist (Instagram, Youtube, Facebook) und an der sich alle Bottroper beteiligen können.

„Lockdown lights“ heißt diese Serie, bei der Menschen – umgeben von der aufziehenden Dunkelheit und zugleich eingehüllt in die schützende Atmosphäre der Martinskirche – vor der Kamera eine Kerze anzünden und in wenigen Worten schildern, woran sie derzeit denken, für wen sie diese Kerze anzünden wollen und vieles mehr.

Dreharbeiten in der Martinskirche in Bottrop-Mitte

Die Worte dauern manchmal nur wenige Sekunden, manche sprechen eine Minute lang. Morgens und abends veröffentlicht die Gemeinde jeweils ein Filmchen, das so Trost spendet, in einer Zeit, die für jeden eine große Herausforderung ist.

Am Dienstag, 10. und 17. November, finden in der Martinskirche jeweils von 17 bis circa 18.30 Uhr weitere Dreharbeiten statt, zu denen man einfach kommen kann (An der Martinskirche 1). Gut wäre es, wenn der Besucher eine eigene Kerze mitbringt. Vorsichtshalber sind aber auch Kerzen vor Ort. Der Dreh dauert nur wenige Minuten und ist unkompliziert.

Wer mitmachen möchte, aber entweder keine Lust oder keine Gelegenheit hat, zu dieser Uhrzeit in die Kirche zu kommen, kann auch selbst ein Video drehen, das in der Serie veröffentlicht wird. Dieses ist dann an die Presseabteilung der Gemeinde zu senden, und zwar per E-Mail an michael.bokelmann@ev-kirche-bottrop.de. Michael Bokelmann beantwortet auch weitere Fragen unter 0170 9312434.