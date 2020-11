VHS und Bücherei in Bottrop bleiben weiterhin geschlossen

Im Gebäudeteil des Kulturzentrums, in dem VHS und Bücherei untergebracht sind, ist die Notbeleuchtung ausgefallen. Deshalb sind die Einrichtungen für den Publikumsverkehr geschlossen.

Weil die Notbeleuchtung ausgefallen ist und die benötigten Ersatzteile noch nicht da sind, bleiben VHS und Bücherei für Besucher weiterhin geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach muss der Gebäudeteil das Kulturzentrums an der Böckenhoffstraße, in dem VHS und Lebendige Bibliothek untergebracht sind, weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen bleiben.

Die Arbeiten an der ausgefallenen Notbeleuchtung seien bereits angelaufen und die entsprechenden Ersatzteile wurden bestellt, so die Stadt weiter. Die Reparaturarbeiten dauern noch bis Anfang kommender Woche. VHS und Bibliothek öffnen wieder am Mittwoch, 2. Dezember. Die Corona-Schutzregeln gelten weiterhin.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können das Gebäude inzwischen wieder nutzen

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in der Zwischenzeit neue langnachleuchtende Fluchtwegsmarkierungen angebracht, so dass diese zumindest das Gebäude wieder nutzen können.