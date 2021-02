VHS: Online-Vortrag zum Thema Kultur und Pandemie

Bottrop. Kulturjournalisten diskutieren über Umgang mit Kultur während der Pandemie. Es geht auch um Gefahren für den Kulturbetrieb.

Die Kultur ist einer der großen Verlierer der Pandemie. Konzerte, Kabarett, Lesungen, Theater - Vieles musste abgesagt werden oder fand nur mit ganz wenigen Besuchern statt. Musiker, Schauspielerund viele andere Künstler bangen um ihre Existenz. Die grundsätzliche Frage lautet: Wie geht die Gesellschaft in der Krise mit der Kultur um. Die große Sorge lautet, dass in der Pandemie ein Gutteil der kulturellen Substanz verloren geht. Über diese Fragen diskutieren die beiden SZ-Journalisten Alexander Gorkow und Laura Hertreiter. Beide leiten das Ressort Kultur und Medien.

Reihe VHS-Wissen

Der Vortrag gehört zur Vortragsreihe von vhs.wissen live und findet in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung statt. Bei vhs.wissen live, an dem in diesem Semester auch die Bottroper Einrichtung teilnimmt, finden Sie Vorträge namhafter Referenten aus dem In- und Ausland. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Technische Voraussetzungen: Gängiges Betriebssystem (Windows,iOS, Android), kleines Programm/ App (ZOOM) für Ihr Endgerät, stabile Internetverbindung (18Mbit/s im Download, 1 Mbit/s im Upload).

Dienstag, 23. Februar, 19.30 bis 21 Uhr. Zugangscode und technische Einweisungen erhalten Interessierte mit der Anmeldebestätigung. Anmeldungen unter www.vhs-bottrop.de.