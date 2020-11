VfL Grafenwald: Corona bremst auch den Breitensport

Kirchhellen. Bilanz der Sportabzeichenaktion des Vereins: Kooperation mit Grundschule ist ausgesetzt. Die Zahl der Teilnehmer geht auch insgesamt zurück.

Eigentlich hätte die Verleihung der Sportabzeichen beim Herbstfest der Breitensportabteilung des VFL Grafenwald stattfinden sollen, aber wegen Corona musste auch diese Veranstaltung ausfallen. So fand notgedrungen die Ehrung im Freien vor den Umkleidekabinen am Sportplatz im Sensenfeld statt. Die für Samstag geplante Sportabzeichenverleihung an Schüler wurde ganz abgesagt; sie erhalten ihre Urkunden jetzt vom Übungsleiter.

Bereits seit 1991 haben sportlich Interessierte die Gelegenheit, das Sportabzeichen in Grafenwald zu erwerben. Es gab durchaus Überlegungen, im Corona-Jahr das Training ausfallen zu lassen, berichtet Günter Buhla vom Organisationsteam, aber „wir bieten es weiter an, weil wir uns nur draußen bewegen und alle Bedingungen einhalten können.“

Kooperation mit der Grundschule pausiert

Die erfolgreiche Kooperation mit der Grundschule musste leider wegen der Pandemie ausgesetzt werden, bedauert Buhla. Insgesamt sei die Zahl der Teilnehmer in diesem besonderen Jahr zurückgegangen, aber immerhin haben noch 40 Teilnehmer das Sportabzeichen errungen, davon gleich 18 Mal in Gold.

Unter den „Wiederholungstätern“ ragt Hubert Bennemann als ältester Teilnehmer heraus, der bereits zum 24. Mal die Prüfung abgelegt hat. Marc Lanfermann war bislang schon 12 Mal erfolgreich. Neben 9 Mitgliedern der Damenmannschaft kam auch die 13-köpfige Kindersportgruppe der Breitensportabteilung „Ringen/Raufen“ dazu, die coronabedingt nicht mehr in die Sporthalle durfte.

Sportliche Schwestern

Übungsleiter Christoph Hautkappe, der inzwischen auch dem neuen Prüferteam angehört, verlegte die sportlichen Aktivitäten nach draußen und 13 Kinder erhalten ihre Urkunden. Die 14-jährige Wolke Oberländer hat bereits zum 8. Mal in Folge das Goldabzeichen erreicht, die jüngere Schwester Wieka ist zum ersten Mal erfolgreich. Die Mädchen „haben Spaß am Sport“ und trainieren schon im Gladbecker Leichtathletikverein viermal wöchentlich,sind aber immer noch nicht ausgelastet. „Der Mittwoch war ja noch frei“,meint die Mutter lächelnd, die als „Taxi Mama“ gut ausgelastet ist.

Spaß am Sport in der Gemeinschaft geben die meisten Teilnehmer als Motivation an. „Es macht Freude, die Aufgaben zu bewältigen und man trifft auch mal andere Leute“, sagt Andreas Arens (54). Auch Herbert Appelmann schätzt die Vielfältigkeit. Er hat bislang sein Sportabzeichen immer im Urlaub auf Sylt abgelegt, konnte aber im letzten Jahr eine Kategorie dort nicht abschließen. In Grafenwald hat er die Übung vollendet und ist dabeigeblieben, wegen „der Vielfältigkeit des Sports und dem Spaß an der Gemeinschaft.“ Inzwischen ist er sogar einer der vier neuen Prüfer des Teams, worüber der inzwischen 82-jährige Günter Buhle sehr erleichtert ist, weil er und sein gleichaltriger Wegbegleiter Adalbert Deppert entlastet werden und „die Zukunft der Aktion gesichert ist“.

Kostenloses Training

Den besonderen Reiz des Sportabzeichens sieht darin, dass man es in jedem Alter ablegen kann, da die Anforderungen altersgemäß gestaffelt sind. Auch im nächsten Jahr sollen die Trainingsabende voraussichtlich wieder von Juni bis September Mittwoch von 19 bis 20 Uhr stattfinden. Das Training ist kostenlos, auch eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.

Erbracht werden können die Leistungen beim Laufen, Werfen und Springen. Für die Teilnehmer, die anstelle der Langläufe lieber die Alternative Radfahren bevorzugen, ist eine 20 Kilometer lange Strecke auf der Dinslakener Straße vermessen worden. Die Leistungen im Bereich Schwimmen müssen die Teilnehmer selbstständig in Schwimmbädern erbringen

Das Abzeichen für die Breitensportler Das Sportabzeichen ist die Auszeichnung für die Breitensportler. In den vier Disziplingruppen Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer müssen Leistungen je nach Alter erbracht werden. Pro Kategorie können jeweils drei Punkte erworben werden. Die Punktzahl ergibt dann Auszeichnungen von Gold bis Bronze. Zahlreiche Angebote gibt es in den Bereichen Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren und Geräteturnen.

