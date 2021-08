VfB-Kicker freuen sich auf das Spiel gegen die Schalke-Stars

Kirchhellen. Abschluss und Höhepunkt der Feiern zum VfB-Jubiläum: Montag beginnt der Vorverkauf für das Spiel gegen die Schalke-Traditionsmannschaft.

Zum Abschluss der um ein Jahr verschobenen Jubiläumsfeierlichkeiten „100 plus 1“ des VfB Kirchhellen empfängt der Traditionsclub VfB Kirchhellen den Traditionsclub FC Schalke 04. Am Samstag, 28. August, treffen um 18 Uhr die Alt-Herren-Fussballer des VfB auf die Traditionsmannschaft vom FC Schalke 04. Am Montag beginnt der Vorverkauf in drei Geschäften im Dorf. Auch dabei geht der VfB auf Nummer Sicher.

Es wird ein Duell auf Augenhöhe sein, denn die Alt-Herren Abteilung des VfB Kirchhellen ist bekanntlich kein Fallobst, sondern seit August 2019 amtierender Westdeutsche Meister der Ü50-Mannschaften nach einem Turnier der Finalisten der Fußballverbände Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen. In der blau-weißen Traditionsmannschaft kicken dagegen unter anderem Schalkes Rekordbundesligaspieler Klaus Fichtel, Klaus Fischer, Rüdiger Abramczik, Weltmeister und Traditionself-Spielführer Olaf Thon, Gerald Asamoah, die Eurofighter Martin Max, Ingo Anderbrügge, Jiri Nemec, Mike Büskens, oder Günter „Schlippinho“ Schlipper

Die Jubiläumsausstellung des VfB Kirchhellen ist im Kulturzentrum Hof Jünger noch bis zum 29. August sonntags von 11 bis 14 Uhr zu sehen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Schalke kommt mit der vollen Palette“

„Wir haben von Olaf Thon die Zusage erhalten, dass Schalke mit der vollen Palette anreisen wird. Wir sind gut vorbereitet“, sagt Egon Hauboldt von der Alt-Herren Abteilung des VfB. Auch der Vorsitzende des VfB Kirchhellen Georg Garz freut sich auf dieses Ereignis. „In dieser Größenordnung fand lange kein Event mehr im Dorf statt. Sämtliche Veranstaltungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie auf die nächsten Jahre verschoben. Wir werden unserem 100+1-Jubiläum einen denkwürdigen Abschluss und Rahmen an diesem Tag geben und freuen uns über viele Zuschauer und ein schönes Fußballspiel“, sagt der VfB-Chef. Er empfiehlt die Tickets bereits im Vorverkauf zu erwerben und pünktlich zur Bezirkssportanlage zu kommen. Dort erwartet die Zuschauer ab 17 Uhr ein buntes Vorprogramm.

Vorverkauf beginnt am Montag

Ab Montag, 9. August, sind Karten für fünf Euro an drei Vorverkaufsstellen erhältlich: Digital Foto Schmieding, Hauptstraße 50; Schuhhaus Möller, Hauptstraße 40; Total Tankstelle Josten, Bottroper Straße 18-20. Auch für dieses Spiel hat der VfB ein Coronaschutzkonzept entwickelt. „Die Tickets sind durchnummeriert und gewährleisten beim Einlass eine Rückverfolgbarkeit aller Anwesenden. Zuschauer müssen sich vor Ort registrieren. Es gelten auch bei uns die drei G’s (vollständig geimpft – vollständig genesen – tagesaktuell getestet), um dabei sein zu können“, erläutert der Hygieneschutzbeauftragte Ulrich Sabellek.

Einen Tag nach dem Spiel der Traditionsteams endet auch die Ausstellung im Heimathaus, mit der VfB und Heimatverein die 101-jährige Vereinsgeschichte dokumentiert haben. Sie ist noch bis zum 29. August sonntags von 11 bis 14 Uhr im Heimathaus auf dem Hof Jünger am Wellbraucksweg zu sehen. Am Sonntag vor dem Schalke-Spiel (22. August) präsentiert sich dort das Altherrenteam.

Das Gründungsdatum des VfB In der Gaststätte Weikämper an der Bahnhofstraße, der heutigen Hauptstraße, trafen sich am 25. Mai 1920 15 junge Kicker und gründeten eine Fußballgemeinschaft, die Jahre später den Namen VfB 1920 Kirchhellen erhalten sollte. Für die Festschrift und die Jubiläumsausstellung haben die VfB-Chronisten ein Foto der allerersten VfB-Mannschaft aufbereitet. 100 Tage lang wollte der VfB seinen runden Vereinsgeburtstag von Mai bis September 2020 feiern. Wegen Corona wurden die Jubiläumsfeiern um ein Jahr verschoben und abgespeckt.

