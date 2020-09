Vestisches: Kind und fünf Mütter müssen in Quarantäne

Kirchhellen. Ein Kind aus einer fünften Klasse und fünf Mütter am Vestischen müssen nach einem Covid-19-Fall in Quarantäne. Der Schulbetrieb geht weiter.

Ein Elternteil, das sich jetzt als mit dem Corona-Virus infiziert erwiesen hat, hat an einer Elternpflegschaftskonferenz mit 25 Eltern und zwei Lehrkräften am Vestischen Gymnasium teilgenommen. Wie das städtische Gesundheitsamt nach der Kontaktnachverfolgung mitgeteilt hat, müssen allerdings neben der Betroffenen nur vier weitere Mütter, die in unmittelbarer Nähe des Indexfalles saßen, in Quarantäne gehen und bekommen einen Abstrich angeboten.

Von der Stadtverwaltung wird betont, dass der Schulbetrieb am Vestischen Gymnasium nicht betroffen ist. Lediglich das Kind des erkrankten Elternteils kann als Kontaktperson nicht am Unterricht teilnehmen.