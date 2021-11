Vestisches Gymnasium lädt ein zum Tag der offenen Tür

Kirchhellen. Das Vestische Gymnasium Kirchhellen stellt sich interessierten künftigen Schülern und deren Eltern vor. Es lädt ein zum Schulbesuch.

Das Vestische Gymnasium (VGK) lädt am Samstag, 20. November, von 9 bis 12 Uhr alle interessierten Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen und deren Eltern herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Eingeladen sind auch Schülerinnen und Schüler aus höheren Jahrgangsstufen, die an einem Wechsel ans Vestische interessiert sind. Die Besucher können sich einen Eindruck von den Angeboten des Vestischen Gymnasiums verschaffen, was die Schule auszeichnet und von den Möglichkeiten, die sie den zukünftigen Schülern bieten kann.

Der Tag der offenen Tür beginnt um 9 Uhr mit einer Begrüßung in der Aula des Schulzentrums auf dem Gelände der benachbarten Sekundarschule. Ab 9.45 Uhr haben die Schülerinnen, Schüler und deren Eltern Gelegenheit, an verschiedenen Unterrichtsstunden in den Klassen 5 und 6 teilzunehmen.

Ab 11 Uhr gibt es Führungen und Präsentationen

Ab 11 Uhr sind die Besucher zu Führungen durch das Schulgebäude eingeladen, um einen Eindruck von den Räumlichkeiten zu erhalten und Präsentationen der einzelnen Fächer wie zum Beispiel Sprachen, Naturwissenschaften wie Biologie, Physik und Chemie, aber auch den Geisteswissenschaften wie Geschichte, Erdkunde, Politik und Sozialwissenschaften sowie der Freiarbeit und Informatik zu erleben.

In den Fachräumen und in der Sporthalle können vor allem die Viertklässler selbst aktiv werden und vielfältig angebotene Aktionen erleben, während die Eltern mit den Fachlehrkräften über die pädagogische Arbeit am VGK ins Gespräch kommen können. In der Pausenhalle bietet ein Markt der Möglichkeiten den Eltern Gelegenheit, sich gezielt bei den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern des VGK in einem persönlichen Gespräch über das Angebot der Schule zu informieren und Fragen zu stellen. Im Schülercafé lädt die Q2 des VGK mit Waffeln, Kuchen und Getränken zur Möglichkeit des Austausches untereinander über die Eindrücke ein.

Informationsabend in der Aula

Bereits am Donnerstag, 18. November, findet um 19 Uhr für die Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler vorab ein Informationsabend in der Aula statt. Der Schulleiter Dirk Willebrand und das Erprobungsstufenteam, Tanja Gregor und Anna Berka, werden das Angebot und das besondere Profil des Vestischen Gymnasiums vorstellen und stehen für Nachfragen gerne zur Verfügung.

