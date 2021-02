Vestische stellt Betrieb wegen Wintereinbruchs zunächst ein

Bottrop. Auch die Bottroper Feuerwehr warnt vor Aufenthalt auf ungeräumten Wegen. Autofahrten sollten möglichst unterbleiben.

Der Wintereinbruch hat die Stadt und die Region seit heute Nacht fest im Griff. Die Vestische hat den Betrieb in Bottrop wegen Schnee und Glatteis eingestellt. Die Busse bleiben vorerst bis zum Mittag in den Depots. Dann werde anhand der Wetterlage neu entscheiden, teilt ein Unternehmenssprecher mit.

Feuerwehr warnt vor Spaziergängen auf ungeräumten Wege

Auch die Feuerwehr warnt seit heute morgen: Vermeiden Sie unnötige Autofahrten. Auch wenn die Räum- und Streudienste im Dauereinsatz sind, können Straßen glatt sein.️ Verlegen Sie Ihren Sonntagsspaziergang auf gestreute und geräumte Straßen und Wege. Bleiben Sie im Zweifel lieber zuhause.️ Bei starkem Schneefall können im Wald Äste durch die Schneelast abbrechen und herunterfallen. Vermeiden Sie in den nächsten Tagen Spaziergänge im Wald.

Auch auf den Autobahnen bleibt es gefährlich

Und auch wenn Straßen NRW mit den Räumdiensten bereits im Einsatz ist: Auf den Autobahnen bleibt es weiter gefährlich. Die Fahrbahnen sind zum Teil immer noch mit Eis bedeckt, das teilweise sehr uneben ist und so zusätzlich für schlechte Straßenlage sorgt. Und bereits gestern meldeten die Kirchen, dass am heutigen Sonntag die Gotteshäuser in der Stadt selbst für individuelles Gebet geschlossen bleiben.

