Versuchter Einbruch in Bottrop: Polizei fahndet mit Fotos

Bottrop. Nach einem versuchten Einbruch in Bottrop fahndet die Polizei mit Fotos. Es gibt eine detaillierte Beschreibung der drei Tatverdächtigen.

Drei unbekannte Tatverdächtige versuchten haben bereits am 28. April gegen 14.15 Uhr mutmaßlich versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Englert-Straße einzubrechen. Eine Anwohnerin beobachtete die Personen teilweise vor dem Gebäude. Ihr kam das Verhalten merkwürdig vor.

Versuchter Einbruch in Bottrop: Polizei fahndet nach zwei Frauen und einem Mann

Im weiteren Verlauf rannten die drei Tatverdächtigen weg, als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden. Es blieb bei einem Einbruchsversuch. Eine Zeugin konnte Fotos von den flüchtenden Tatverdächtigen machen, die nun zur Fahndung freigegeben worden sind. Dazu gibt es eine detaillierte Beschreibung:

Erster Tatverdächtiger: männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, helle Jeans, grauer Kapuzenpullover, Weste in grün-grau, schwarze Kappe, Brille, Drei-Tage-Bart

Zweite Tatverdächtige: weiblich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlanke Statur, lange schwarze Haare, schwarze Bekleidung, Basecap in schwarz, dunkle Weste

Dritte Tatverdächtige: weiblich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlanke Statur, blonde Strähnen in der vorderen Haarpartie, schwarze, sportliche Bekleidung, Tasche in der Hand

Wer kann Hinweise zu diesen Personen machen? Foto: Polizei Recklinghausen

Wer Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen kann, soll sich unter 0800 2361 111 bei der Polizei melden.

