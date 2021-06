Versuchte Tötung in Essen: Verdächtiger wurde ausgeliefert

Essen. Der 30-Jährige, der einen 48 Jahre alten Essener in Stoppenberg lebensgefährlich verletzt haben soll, wurde im Ausland gefasst. Er sitzt in Haft.

Drei Wochen nach einem versuchten Tötungsdelikt an einem 48-Jährigen in einer Wohnung in Essen-Stoppenberg haben die Behörden den mutmaßlichen Täter auf der Flucht im Ausland fassen können: Ein 30 Jahre alter Iraner ist nach einer Öffentlichkeitsfahndung an der ungarisch-serbischen Grenze mit gefälschten Ausweispapieren kontrolliert und festgenommen werden.

Nachdem durch die Staatsanwaltschaft Essen ein europäischer Haftbefehl bei Gericht erwirkt werden konnte, haben die ungarischen Behörden einer Auslieferung zugestimmt. Die Überführung des mutmaßlichen Täters ging bereits Ende Mai über die Bühne, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Beschuldigte wurde mittlerweile einer Richterin vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft. Der zunächst lebensgefährlich verletzte 48 Jahre alte Essener hat das Krankenhaus inzwischen verlassen können.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Wohnung des 48-Jährigen zu einem Streit zwischen ihm und seinem ehemaligen Angestellten. Im Verlaufe des Streits soll der 30-jährige den 48-jährigen Italiener angegriffen und hierbei lebensgefährlich verletzt haben.

