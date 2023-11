Mordkommission Messerangriff in Bottrop: Täter wegen Tötungsversuch in Haft

Bottrop. Maskierte Täter dringen in eine Wohnung ein, stechen auf einen Bottroper ein. Ein Verdächtiger sitzt in Haft, die Polizei sucht den zweiten.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Bottrop sitzt ein Täter (22) in Haft, die Polizei sucht seinen Komplizen und Zeugen, die in der Tatnacht etwas beobachtet haben. Über das mögliche Tatmotiv und die Hintergründe macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Das ist passiert: Am Samstag, 11. November, gegen 23.25 Uhr drangen zwei maskierte Täter gewaltsam in die Wohnung eines 52-Jährigen und seiner 53-jährigen Lebenspartnerin auf der Gladbecker Straße in Höhe der Sarterstraße in Bottrop ein. Mit vorgehaltener Schusswaffe und unter Einsatz eines Messers raubten die Täter Bargeld und verletzten den 52-Jährigen mit einem Messerstich Dann flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Wohnungsinhaber wurde stationär im Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Versuchte Tötung in Bottrop: Mordkommission eingesetzt

Nach der Tat hat die Polizei eine Mordkommission gebildet. Die hat offensichtlich schnell einen Hinweis auf den mutmaßlichen Täter gehabt. Die offizielle Formulierung in solchen Fällen heißt: „Nachdem sich der Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Bottroper im Laufe der Ermittlungen erhärtete, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der Tatverdächtige wurde noch am Abend des 14. November festgenommen und am Tag darauf dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Essen vorgeführt.“ Der bestätigte den Untersuchungshaftbefehl, der Täter sitzt seitdem in Haft.

Ist in der Wohnung des Mehrfamilienhauses ein Raub eskaliert oder haben sich Täter und Opfer womöglich gekannt? Staatsanwältin Elisa Haering macht dazu auf WAZ-Anfrage keine Angaben, auch nicht zum Geschehen vor dem Zustechen. Sie sagt nur: „Wir fahnden mit Hochdruck.“

Polizei sucht nach dem zweiten Täter

Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung zu zwei dunkel gekleideten und maskierten Personen, die sich am Samstag, 11. November, zwischen 22 und 24 Uhr im Bereich der Gladbecker Straße aufgehalten haben. Und zwar in Höhe von Haus-Nummer 220 bis 400 oder im näheren Umkreis. Sollten in diesem Bereich verdächtige Gegenstände gefunden werden, bittet die Polizei ebenfalls um Benachrichtigung.

Hinweise gehen an die Polizei unter 0800/2361 111.

