Verletzte: Zweimal kracht es im Bottroper Straßenverkehr

Bottrop. Nach zwei Unfällen auf Bottrops Straßen entstand ein hoher Sachschaden. Außerdem gab es Verletzte – und beides Mal ist eine Ampel mit im Spiel.

Zweimal ist es am Wochenende in Bottrop zu Unfällen mit Verletzten gekommen – beides Mal am Samstag (7. Oktober). Wie die Polizei mitteilte, passierte der erste Unfall gegen 13.30 Uhr an der Oberhausener Straße.

Aufgrund einer Baustelle hielt ein 20-jähriger Mann aus Duisburg an einer Ampel. Eine 49-Jährige aus Gladbeck fuhr ihm dann von hinten aufs Auto. Beide sowie der 16-jährige Beifahrer der Frau verletzten sich leicht. Anschließend wurden sie zur ambulanten Versorgung durch den Rettungsdienst in Bottroper Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich wieder an einer roten Ampel. Diesmal um 16.45 Uhr und diesmal an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Eine 26-jährige Bottroperin fuhr einer 23-jährigen Bottroperin auf das Auto.

Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Airbag in ihrem Auto wurde bei dem Unfall ausgelöst. Deshalb war ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

