Verkehrsführung in der Baustelle Ebel ändert sich ab Montag

Bottrop. Die Verkehrsführung im Bereich von Hafen- und Bergbaustraße in Bottrop ändert sich. Es gibt auch Einschränkungen für Fußgänger und Radler.

Aufgrund von Kanalbauarbeiten wird ab Montag, 14. September, die Verkehrsführung im Bereich von Bergbau- und Hafenstraße geändert. Zunächst wird der Verkehr über eine Baustellenampel an der östlichen Seite der Hafenstraße über den Parkstreifen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich über den Gehweg passieren.

In der zweiten Bauphase wird der Verkehr über eine Baustellenampel an der westlichen Seite über den Gehweg einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Da in diesem Zeitraum der Gehweg als Fahrspur genutzt wird, können sowohl Fußgänger als auch Radfahrer aus der Bergbaustraße nicht in die Hafenstraße gelangen. Diese ist nur über die Max-Stieler-Straße bzw. Schürmannstraße zu erreichen.

Bergbaustraße bleibt weiterhin eine Sackgasse

Die Bergbaustraße bleibt weiterhin eine Sackgasse und ist für den Anliegerverkehr bis zur Baustelle frei.