Verkehrsdisplays senken in Bottrop die Geschwindigkeit

Bottrop. Pro Stadtbezirk ist in Bottrop ein weiteres Geschwindigkeitsdisplay angeschafft worden. Stadt lobt die Effekte. Weitere Anzeigen sollen folgen.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden in den vergangenen Jahren bereits neun Geschwindigkeitsdisplays in Bottrop installiert. Die Displays zeigen das gemessene Tempo an und geben eine symbolische Rückmeldung, ob die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde. Zuletzt wurde pro Stadtbezirk ein neues Display angeschafft: für den Wiesengrund, die Zeppelin- und die Armeler Straße.

Standortauswahl mit dem Bottroper Straßenverkehrsamt

Denn: Durch die Auswertung der Geschwindigkeitsdisplays konnte festgestellt werden, dass das durchschnittlich gefahrene Tempo an den Stellen gesunken ist. Besonders ist dieser Effekt laut Stadt an der Kirchhellener Straße, Höhe Tankport, und auf der Hauptstraße in Kirchhellen zu erkennen. Aufgrund dieser Ergebnisse und der im Haushalt durch die Politik unterstützte Mittelbereitstellung wurde in diesem Jahr pro Bezirk ein weiteres Display angeschafft. Bei der Standortauswahl prüfte das Straßenverkehrsamt besonders Strecken, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit häufig überschritten wird, womit ein erhöhtes Unfallpotential einhergeht.

Wiesengrund, Zeppelinstraße und Armeler Straße als Standorte

Im Bezirk Kirchhellen wurde die Straße Wiesengrund ausgewählt, ein verkehrsberuhigter Bereich, in dem nur Schritttempo erlaubt ist. Für den Bezirk Mitte wurde auf der Zeppelinstraße in der Nähe des Josef-Albers-Gymnasiums ein Standort ausgewählt. Dort ist mit hohem Fuß- und Radverkehrsaufkommen zu rechnen. Auf der Armelerstraße, im Bezirk Süd, ist das dritte Display installiert worden. Dort wurden vermehrt Tempoverstöße festgestellt, welche durch die gerade Linienführung der Straße begünstigt werden.

Grundsätzlich plant die Stadtverwaltung, die Anzahl der Verkehrsdisplays weiter zu erhöhen. Entsprechende Mittel seien im Haushalt 2021 für jeden Bezirk veranschlagt.

