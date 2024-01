Verkehrschaos A42: Auch Bottrops Müllabfuhr betroffen

Bottrop Die Sperrung der Autobahn 42 sorgt für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Bottrop. Als Reaktion darauf startet die Müllabfuhr nun früher.

Die Sperrung der A42 zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord hat jetzt sogar Auswirkungen auf die Bottroper Müllabfuhr. Weil aktuell das Verkehrsaufkommen in der Stadt viel höher ist als sonst, beginnt die Abfuhr jetzt bereits ab 6 Uhr morgens.

Das teilt der Bottroper Entsorgungsbetrieb Best mit und erläutert: „Die BAB 42-Sperrung hat zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt, die nicht nur zu längeren Fahrzeiten, sondern auch zu großen Gefahren für unsere Beschäftigten im Straßenverkehr geführt haben. Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten und das reibungslose Funktionieren der Müllabfuhr trotz der Verkehrsprobleme zu gewährleisten, wurde die Entscheidung getroffen, den Startzeitpunkt auf 6 Uhr vorzuverlegen.“

Best will dazu beitragen, das Verkehrschaos im Stadtgebiet zu reduzieren

Die Best bittet die Bottroperinnen und Bottroper um Verständnis für diese vorübergehende Anpassung. „Durch die frühzeitige Müllabfuhr können wir nicht nur die Sicherheit unserer Beschäftigten erhöhen, sondern auch dazu beitragen, das Verkehrschaos im Stadtgebiet zu reduzieren“, heißt es von Seiten des Entsorgers.

Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies, dass sie darauf achten müssen, die Mülltonnen rechtzeitig an die Straße zu stellen. „Wir werden die Situation weiterhin beobachten und stehen in engem Austausch mit den relevanten Behörden, um die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden“, versichern die Verantwortlichen der Best.

