Verkaufsoffene Sonntage in Bottrop: Das sind die Termine

Bottrop. Fünf verkaufsoffene Sonntage sind in 2023 in Bottrop geplant. Sie sind an Feste in der Stadt gekoppelt. Das sind die Termine.

Fünf verkaufsoffene Sonntage soll es in diesem Jahr geben. Zurzeit sind die Termine ein Thema in den Bezirksvertretungen Süd, Mitte und Kirchhellen. Nach einer Vorberatung im Haupt- Finanz und Beschwerdeausschuss fällt der Rat am 2. Mai darüber eine Entscheidung.

Die Termine, die zur Diskussion stehen, sind traditionell an Veranstaltungen gekoppelt. Der erste verkaufsoffene Sonntag ist für den 7. Mai, zur Zeit des Pferdemarktes, terminiert. Gefolgt vom 4. Juni, an dem Wochenende findet das Stadtfest „Bottrop Original“ (2. bis 4. Juni) statt. Der dritte und letzte verkaufsoffene Sonntag in Bottrop wäre am 24. September in Kombination mit dem Michaelismarkt (23. und 24. September). Zeitgleich wird die Herbstkirmes wieder für eine belebte Innenstadt sorgen.

In Kirchhellen sind zwei Termine geplant. Wenn am zweiten August-Wochenende (11. bis 13. August) das Kirchhellener Dorffest über die Bühne geht, sollen auch die Geschäft geöffnet haben. Der zweite verkaufsoffene Sonntag wäre am 3. Dezember im Zusammenhang mit dem Kirchhellener Wintertreff. Die Öffnungszeiten sollen an allen fünf Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr betragen.

Wegen der Corona-Pandemie hatte es 2020 und 2021 weder in Bottrop noch in Kirchhellen verkaufsoffene Sonntage gegeben. Im Jahr 2019 hatten die Geschäfte sogar an sechs Sonntagen geöffnet. Neben den bisher genannten Veranstaltungen zählte dazu noch der Nikolausmarkt am 8. Dezember.

