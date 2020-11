Vereinte Volksbank nutzt Dividende zur Zukunftssicherung

Eine Premiere gab es bei der Vereinten Volksbank eG, als sie ihre Vertreterversammlung jetzt virtuell durchführte. 134 Teilnehmer hatten sich übers Netz zugeschaltet, um vom Vorstand etwas über die Weiterentwicklung der genossenschaftlich aufgestellten Bank zu erfahren, Beschlüsse zu treffen und den Aufsichtsrat zu wählen.

Vorstandsmitglied Ingo Hinzmann skizzierte das bisherige Geschäftsjahr. Er sprach die „persönliche und die digitale Nähe“ zu den Kunden an, die in diesem Jahr ausgebaut worden sei. Die Zahl der Mitglieder und Kunden wachse, auch das Fachwissen der 251 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehme beständig zu. Nötige Veränderungen würden aktiv vorangetrieben. Hinzmann zur Strategie: „Die Volksbank wartet nicht auf Vorgaben von außen, sondern entwickelt gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die nächsten Schritte.“

Entscheidung mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung

Die Bankenaufsicht hatte allen deutschen Instituten dringend geraten, mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung für das vergangene Jahr keine Dividende auszuschütten. Dem hatte sich auch der Genossenschaftsverband angeschlossen. Und so beschloss denn die Vertreterversammlung unter der Leitung des stellv. Aufsichtsratsvorsitzenden Dirk Richter, die geplante Dividende von zwei Prozent als Gewinnvortrag ins nächste Geschäftsjahr einzustellen.

Es galt, den Aufsichtsrat der Vereinten Volksbank neu zu wählen. Im gehören Günter Hessing, Günter Korte, Jürgen Lefarth, Dirk Richter, Rainer Schellberg und Frank Schneider an. Zudem wurden zwei verdiente Mitglieder des Aufsichtsrats in den genossenschaftlichen Ruhestand verabschiedet. Regina Timmerhaus gehörte dem Gremium zwölfeinhalb Jahre an, Karl-Heinz Voßbeck-Elsebusch über 20 Jahre. Beide waren nach der jüngsten Aufsichtsratssitzung für ihr Engagement mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Raiffeisen- und Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet worden. Dirk Richter dankte den beiden Geehrten.

Vereinigte Volksbank eG in Zahlen

Die Bilanzsumme wuchs zuletzt um 5,9 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro, der Gewinn lag bei 2,66 Millionen Euro. Entsprechend werden 606.698 Euro an die 33.211 Mitglieder als Bonus ausgeschüttet. Mit dem Mitgliederbonus wird die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Mitgliedern und Volksbank belohnt. Die diesjährige Bonus-Ausschüttung entspricht einer Rendite von 6,89 Prozent auf die Geschäftsguthaben der Mitglieder.

