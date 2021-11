Verein Philipp Neri startet Verkauf seiner Adventskalender

Kirchhellen. Eine Woche später als geplant hat der Verkauf der Adventskalender des Vereins Philipp Neri begonnen. 260 Gutscheine stecken darin.

Der Verein Philipp Neri hat mit dem Verkauf seiner Adventskalender begonnen. Ab sofort werden sie auf dem Johann-Breuker-Platz während des Wochenmarktes am Donnerstag zum Preis von fünf verkauft; zudem gibt es sie in zahlreichen Geschäften im Dorfkern. In den Kalendern stecken 260 Gutscheine im Gesamtwert von 4800 Euro. Die Nummern der Gewinnerlose werden in der WAZ veröffentlicht.

Seit Jahren organisiert das Kalender-Team um Hiltrud Genter-Hautkappe die Produktion und den Vertrieb der Kalender, deren Erlös die Arbeit des Vereins unterstützen. Er hat sich der Förderung der Jugendarbeit verschrieben, und das nicht mehr nur in Kirchhellen. So hat der Verein im Februar dem Stadtteilbüro Batenbrock 30 Ipads im Wert von 11.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit sollten sozial schwache Familien in der Homeschooling-Phase unterstützt werden. Außerdem wird der Verein einen maßgeblichen Beitrag leisten zur Finanzierung eines Streetworkers für die aufsuchende Jugendarbeit in Kirchhellen.

