Verein lädt zum Rundgang zu Bottroper Wegkreuzen ein

Bottrop. Der Verein Barbaraheim Lehmkuhle organisiert einen Rundgang zu Wegkreuzen in Bottrop. Es geht auch um Geschichte und Bedeutung der Kreuze.

Der Verein Barbaraheim Bottrop-Lehmkuhle lädt erneut zu einem Gang zu verschiedenen Wegkreuzen in der Stadt ein. Der Gang beginnt am Freitag, 31. Juli um 18 Uhr an der Kirche Herz Jesu, Brauerstraße. Der geplante Rundweg ist ca. 5,8 Kilometer lang. Nach einem kurzen religiösen Impuls wird die Geschichte und Bedeutung des jeweiligen Kreuzes erläutert.

Zwischenstopps sind unter anderem geplant am Trappeschen Kreuz an der Kreuzung von Essener und Prosperstraße, das Kreuz vor der Cyriakuskirche, das Bergermannsche Kreuz an der Osterfelder Straße und das Allermannsche Kreuz an der Hans-Böckler-Straße gegenüber Hausnummer 71)

Veranstaltung endet am Bottroper Barbaraheim

Der Rundgang endet am Hagelkreuz. Anschließend lädt der Verein Barbaraheim Bottrop-Lehmkuhle alle Teilnehmer zur Begegnung hinter dem Barbarheim am Unterberg ein.