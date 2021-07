Verbraucherberatung Bottrop warnt vor Betrug per SMS

Bottrop/Gladbeck. Bei der SMS-Nachricht „Neue Voicemail“ ist Vorsicht geboten. Unseriöse Absender versenden damit einen Link, der Ärger und Kosten verursachen kann

„Neue Voicemail“ steht in der SMS, dahinter folgt ein Link auf eine Internetseite. Dieser Link ist in vielen SMS unterschiedlich – ebenso wie die Nummer des angeblichen Absenders. „Schnell denkt man, auf der eigenen Handy-Mailbox hätte jemand eine neue Nachricht hinterlassen und will sie anhören. Doch Achtung: Tippen Sie nicht auf den Link! Er führt nicht zu ihrer Mailbox. Stattdessen sollen Sie eine neue App installieren”, warnt Claudia Berger, Leiterin der Verbraucherberatungsstelle in Bottrop, die auch für Gladbeck zuständig ist.

Diese Apps können zum Beispiel Daten des Smartphones kopieren und stehlen, massenhaft unbemerkt SMS verschicken oder dem Gerät andere Schäden zufügen.

Tipp der Verbraucherzentrale Bottrop: Unerwünschte SMS sofort löschen

Deshalb gibt Claudia Berger diese Tipps: Unerwünschte SMS mit unseriösen Links sollten sofort gelöscht werden. Keinesfalls sollten Betroffene auf die SMS antworten, darin enthaltene Links öffnen oder vorgeschlagene Apps installieren.

Astrid Schenk und Claudia Berger (re.) von der Verbraucherzentrale NRW in Bottrop wissen Rat. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Und wenn der Link schon geöffnet wurde? Um den Missbrauch ihres Smartphones zu vermeiden, sollten Betroffene den Flugmodus aktivieren und den Mobilfunkanbieter informieren. Eine Anzeige bei der Polizei sollte in jedem Fall erstattet werden, auch um mögliche Versicherungsansprüche geltend zu machen.

Man kann auch vorbeugen: In den Einstellungen vieler Nachrichten-Apps können Verbraucherinnen und Verbraucher festlegen, dass sie nur SMS von gespeicherten Kontakten empfangen möchten. Wer Service-Angebote wie zum Beispiel Terminerinnerungen oder Informationsdienste von Banken nutzt, muss daran denken, diese Rufnummern fortan einzuspeichern.

Hausrat- oder Cyberversicherungen können Schäden abdecken

Nutzer und Nutzerinnen eines Android-Smartphones können zudem in den Einstellungen festlegen, dass Apps aus unbekannten Quellen nicht installiert werden dürfen und sich so schützen. Bei iPhones sind in der Regel sowieso nur Installationen aus dem App-Store von Apple möglich.

Sollten durch unseriöse SMS tatsächlich Kosten entstanden seien, könnte eine Hausratversicherung dafür aufkommen. Viele Verträge enthalten Schutz vor Schäden durch Phishing, wenn zum Beispiel missbräuchlich Einkäufe im Internet getätigt wurden. Auch spezielle Cyberversicherungen können solche Schäden abdecken.

Weiterführende Infos: www.verbraucherzentrale.nrw/node/61763 . Kontakt zur Verbraucherzentrale in Bottrop: 02041 567 16-01

