Veranstaltungstipps: Bottrops Freizeitprogramm am Wochenende

Bottrop. Großes Reitturnier, Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr und Museumsausstellung im Quadrat: Die Freizeit-Tipps fürs Wochenende in Bottrop.

Dieses Wochenende finden in Bottrop diverse Veranstaltungen für Groß und Klein statt. Hier gibt unsere Redaktion Tipps und Informationen, was, wo, wann los ist.

Das ist am Wochenende 21. bis 23. April in Bottrop los: Unsere Veranstaltungstipps

RUF Reitverein richtet großes Reitturnier aus: Am Freitag, 21. April startet rund um die Beisenstraße wieder das große Aprilturnier. Der Reit- und Fahrverein lockt mit dem Programm, das sich von Freitag bis Sonntag erstreckt, viele Gäste an.

Das Turnier, bei dem 400 Reiterinnen und Reiter aus ganz NRW antreten werden, wird mit bei Pferdeliebhabern für viel Spannung sorgen.

400 Reiter kommen zum Turnier am Wochenende an der Beisenstraße. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchhellen: Am Sonntag, 23. April, erhalten Besucher am Tag der offenen Tür einen tiefen Einblick in die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen. Die Feuerwehrleute, die die großen und kleinen Besucher von 11 bis 17 Uhr im Gerätehaus an der Ecke Schulstraße/ Auf der Bredde empfangen, versprechen am Sonntag „Feuerwehr zum Anschauen und Anfassen“. Besucher können sämtliche technische Geräte und Fahrzeuge besichtigen.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen lädt zum Tag der offenen Tür. Foto: Feuerwehr

Schwarzmarkt: Open-Air-Marktviertel-Cafe am Samstag: Am 2. April ist der von der IG Marktviertel organisierte Schwarzmarkt in seine zweite Saison gestartet. Der Kaffeewagen mit dem dazu aufgebauten Open-Air-Marktviertel-Café vor dem Marktviertel-Kiosk und dem katholischen Gemeindezentrum, öffnet jeden Samstag bis 14 Uhr. Neben Ständen mit Waffeln und Gegrilltem wird es am Schwarzmarkt künftig auch Livemusik-Acts geben.

Internationales Kinderfest vom Verein interkulturelle Elterninitiative Bottrop: Wie jedes Jahr findet am Sonntag, 23. April, ab 15.30 Uhr das internationale Kinderfest statt. Dieses Jahr empfängt die interkulturelle Elterninitiative die Besucher in der Aula der Hauptschule Welheim auf der Welheimer Straße.

Auf der Bühne werden mehr als 50 Kinder und Jugendliche auftreten. Außerdem werden Spenden für die Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei gesammelt. „Der Eintritt wird frei sein und alle sind willkommen!“, so der Verein.

Fossilien-Fund Ausstellung im Museumszentrum Quadrat: Am Sonntag, 23. April, führt Geologe Gustav Heckl anlässlich der Ausstellung „Ammonit und Belemnit: Fossilienfunde in Bottrop“, Besucher zu einem Preis von zwei Euro pro Person durch das Josef Albers Museum am Anni-Albers-Platz 1. Die öffentliche Führung dauert von 13 bis 14 Uhr.

Deutscher Kinofilm „Mittagsstunde“ im VHS Kino: Filminteressierte können am Freitag, 21. April, den Kinofilm „Mittagsstunde“ mit Charly Hübner besuchen. Der Film läuft im VHS Kino auf der Böckenhoffstraße 30 um 20 Uhr.

Jubiläumskonzert: 30 Jahre Da Pacem Chor: Der Da-Pacem-Chor feiert am Samstag, 22. April, im Kammermusiksaal Kulturzentrum auf der Böckenhoffstraße 30 seine Jubiläumsfeier. Besucher können zu einem Eintrittspreis von 10 Euro ab 16.30 erscheinen. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr.

„Blind Dancing“: Single-Party im Tanzlokal Nina: Die Single-Party „Blind-Dancing“ findet am Freitag, 21. April, im Tanzlokal Nina am Südring-Center 7 von 21 bis fünf Uhr statt.

