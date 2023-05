Bottroper Pferdemarkt und Feste: Das ist los am Wochenende

Bottrop. Der Pferdemarkt in Bottrop ist am Wochenende die größte Veranstaltung in der Stadt. Aber es gibt noch weitere Feste zu feiern. Eine Auswahl.

Langsam kehrt der Frühling ein, die Temperaturen steigen und die Zeit der Veranstaltungen beginnt. In Bottrop ist an diesem Wochenende einiges los. Eine Übersicht.

Für Familien: Bottroper Pferdemarkt und Frühlingsfest in Kirchhellen

Der Pferdemarkt in Bottropist jedes Jahr ein Anziehungspunkt für Familien und Reiter. Am Sonntag, 7. Mai, gibt es von 11 bis 18 Uhr ein umfangreiches Programm. Außerdem sind von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Geboten werden Kutschfahrten, Ponyreiten sowie ein Showprogramm mit Maultieren und Pferden sowie Ständen mit Zubehör rund ums Pferd. Bereits am Samstag, 6. Mai, beginnen die Aufbauarbeiten für den Pferdemarkt. 40 Tonnen Sand werden auf den Kirchplatz aufgebracht, um den Pferden einen sicheren Auftritt zu ermöglichen.

Ebenfalls am Sonntag, 7. Mai, findet das Frühlingsfest am Waldpädagogische Zentrum in Grafenwald statt. Los geht es um 10 Uhr mit einem Waldgottesdienst unter der Leitung von Pater Francis da Cunha aus dem Kirchhellener Jugendkloster. Es folgt ein Musikprogramm unter anderem mit Flötengruppe und Musical-Songs sowie ab 15 Uhr ein Auftritt des Shanty-Chors „Leinen los“.

Von 10 bis 17 Uhr ist auch rund um den Bühnenbereich so einiges los. Der Imkerverein bringt den Besucherinnen und Besuchern die Biene näher. Das WPZ-Team werkelt mit Kindern ein Heim für Wildbienen.

Zum Feiern: Kneipeneröffnung, Rock im Hürter und Schlagerparty

Wo früher die Alten Stuben waren, eröffnet am Samstag, 6. Mai, „Sophian’s Eck“ am Lamperfeld 58. Schon jetzt kann die neue Kneipe besucht werden, die Eröffnungsfeier startet dann am Samstag um 17 Uhr. Betrieben wird sie von Sophian Kadi und und seiner Mutter Susanne „Suse“ Krüger.

Nach vier Jahren Pause gibt es wieder „Rock im Hürter“: Am Samstag, 6. Mai, treten drei Bands in der Kult-Kneipe auf der Gastromeile auf: The Magic Flip (Punk Rock aus Oberhausen), Jumble (Cover-Rock aus Bottrop) und Masters and Commander (Rock-Pop-Punk aus Bottrop). Anschließend gibt es eine Party mit DJ. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Restkarten für zwölf Euro gibt es an der Abendkasse.

In das Tanzlokal Nina im Südringcenter kommt am Freitag der Schlagersänger Norman Langen, bekannt aus der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 18 Jahren.

Informativ: DRK-Haus Rottmannsmühle und Pressefreiheit im Salon 5

Vor zehn Jahren öffnete das DRK-Haus Rottmannsmühle seine Türen für pflegebedürftige Menschen. In dieser Zeit hat sich die Mühle, wie sie gerne von Bewohnern und Bewohnerinnen und den Mitarbeitenden genannt wird, einen guten Ruf in Bottrop und Umgebung erarbeitet. Am Samstag, 6. Mai, ab 13 Uhr findet die große Jubiläumsfeier statt, bei der sich Interessierte über die Arbeit in der Rottmannsmühle informieren können.

Wer ins Gespräch kommen möchte zum Thema Pressefreiheit, kann am Freitag, 5. Mai, ab 17 Uhr den Salon 5 auf der Essener Straße 7 besuchen. In Zusammenarbeit unter anderem mit Reporter ohne Grenzen und dem Deutschen Journalismus Verband hat Salon 5 Stände vorbereitet, an denen die Jugendlichen selbst darstellen können, was Pressefreiheit für sie bedeutet.

In zwei Stunden können die Jugendlichen an den Ständen zur Pressefreiheit mit Journalistinnen und Journalisten diskutieren und eigene Stände gestalten. Ab 19 Uhr beginnt dann eine Diskussionsrunde im Schaufenster der Jugendredaktion.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop