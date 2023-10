Vandalismus bei beliebtem Imbiss auf Bottrops Gastromeile

Herausgerissene Olivenbäume, zerstörte Tische: In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte bei Pikilia to go an der Gladbecker Straße gewütet.

Bottrop. Zerstörte Tische, herausgerissene Olivenbäume: Am Wochenende wüteten Unbekannte bei Pikilia to go auf Bottrops Gastromeile. Gastronom ist empört.

Noch nicht einmal ein Jahr am Start, schon muss sich auch Pikilía to go an der Gladbecker Straße mit Vandalismus auseinander setzen. In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte den kulinarischen Ableger des beliebten griechischen Restaurants Pikilía nur ein paar hundert Meter weiter auf der Bottroper Gastro- und Ausgehmeile heimgesucht.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier für den kostenlosen WAZ-Newsletter anmelden! +++

Der Außenbereich des Imbisses in der Fußgängerzone wurde verwüstet. „Drei Tische wurde regelrecht auseinander genommen und müssen ersetzt werden, einen Olivenbaum haben der oder die Täter herausgerissen, die Erde verstreut, wir haben unseren Augen nicht getraut“, sagt Ioanni Gortsas, desen Tochter Polly Wolchow das Pikilía to go betreibt.

Ein Schaden erreicht schnell eine vierstellige Höhe

Vor allem: Wer macht sowas? „Wir geben uns Mühe, dass es auf der Meile und vor unseren Lokalen gut aussieht, stecken Zeit, Liebe und Geld da rein und dann sowas!“ Die Familie ist zu recht verärgert. „Bekommen sie mal am Wochenende irgendwo Blumenerde, wir konnten den Baum ja nicht einfach so liegen lassen.“ Die Tische müssten jetzt ersetzt werden. Insgesamt ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden, sagt Gortsas.

Eine Anzeige bei der Polizei werden die Gastronomen nicht stellen. „Das bringt doch nichts, am Ende gibt es nur eine Mitteilung, dass der Fall zu den Akten gelegt würde“, so Ioanni Gortsas. Derzeit ist er übrigens weiter mit dem Umbau des neuen Ladenlokals neben dem Pikilía-Stammhaus beschäftigt. Dort entsteht ein Fine-Dining-Ableger für spezielle kulinarische Aktionen, aber auch Veranstaltungen. Man darf gespannt sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop