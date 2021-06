Unwetter verschont Bottrop: Nur drei Einsätze für Feuerwehr

Bottrop. Starkregen und Gewitter sind über das Ruhrgebiet gezogen. Bottrop ist glimpflich davon gekommen. Dreimal stand Wasser im Keller.

Ein Unwetter mit Starkregen und Gewitter ist in der Nacht übers Ruhrgebiet gezogen. Bottrop ist dabei aber glimpflich davon gekommen: Laut Feuerwehr gab es drei Unwettereinsätze, jeweils waren Keller an der Asbeckstraße in Ebel vollgelaufen. Zweimal rückte die Feuerwehr am Dienstagabend aus, einmal am Mittwochmorgen.

Unwetter hat andere Städte des Ruhrgebiets heftig getroffen

Andere Städte des Ruhrgebietes wurden deutlich heftiger getroffen. So entlud sich kurz nach Ende des EM-Spiels ein Gewitter über der Stadt Bochum, und ein Feuerwehrsprecher meldete: „Bochum säuft gerade ab.“ 200 Feuerwehreinsätze wurde am Dienstagabend allein in Duisburg gezählt. Besonders betroffen war der Duisburger Süden: Keller liefen voll, Straßen wurden überschwemmt.

