Unterschriftensammlung fürs Bottroper Bürgerbegehren beginnt

Bottrop. Das Bürgerbegehren für eine zentrale Verwaltung in der Bottroper City braucht 4613 Stimmen. So kommen Unterstützer an Unterschriftenlisten.

Die Unterschriftensammlung zur Unterstützung des Bürgerbegehrens „Neustart Bottrop“ beginnt jetzt. Unterstützerinnen und Unterstützer können ab Samstag, 5. August, ihre Stimmen abgeben, um die Einrichtung einer zentralen Verwaltung in der Bottroper Innenstadt auf den Weg zu bringen. „Wir wollen keine teuren Neubauten am Rand der City. Wir wollen die Bestandsimmobilien in Bottrop wiederbeleben. Dazu ist das Bottroper Sanierungsgebiet da”, sagt Julia Kubik, Sprecherin des Bürgerbegehrens.

Es gehe darum, mit vielen anderen Bottroperinnen und Bottropern eine nachhaltige Belebung der City anzustoßen, erklärt auch Co-Sprecher Christoph van Holt. „Wir sind optimistisch, dass wir Erfolg haben. Wir sehen, wie unsere Innenstadt immer mehr verfällt. Dagegen wollen viele Bottroper etwas tun. Wir bekommen enormen Zuspruch”, sagte der Unternehmer. Wer sich an der Unterschriftensammlung beteiligen will, kann Unterschriftenlisten unter www.neustart-bottrop.de heruntergeladen und ausdrucken.

Zentrale Sammelstellen für die Unterschriftenlisten

Mit diesen Listen kann dann jedermann selbst in seiner Familie, unter Bekannten oder Nachbarn Unterschriften sammeln und diese in einem der Sammelpunkte abgeben, die auf www.neustart-bottrop.de bekannt gegeben werden. Stimmberechtigt sind alle wahlberechtigten Deutschen und EU-Bürger ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in Bottrop. Es werden 4613 Stimmen benötigt, damit das Bürgerbegehren im ersten Schritt erfolgreich ist. Sollte der Stadtrat dann dem Bürgerbegehren nicht stattgeben, käme es zu einem Bürgerentscheid, bei dem etwa 10.000 Menschen abstimmen müssten.

Zentrale Sammelpunkte sind: Marktviertel-Kiosk, Kirchplatz 4; Supermarkt Just VGN, Hochstr. 19; Bremer Mach-Bar, Gladbecker Str. 30; Etwas Blaues, Poststr. 5; Café Kram, Adolf-Kolping-Straße 1. Weitere Sammelpunkte sind zu finden unter: www.neustart-bottrop.de

