„Unter aller Sau“: Stadt Bottrop weist massive Kritik zurück

Bottrop. Bottrops Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff hatte massive Kritik an der Stadtverwaltung geäußert. Diese weist die Vorwürfe nun zurück.

Als „unter aller Sau“ hatte Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff kürzlich die Zustände in der Stadt bezeichnet. Mit Blick auf vermüllte Orte sprach er von einem „Wirrwarr der Zuständigkeiten“ bei der Stadtverwaltung und kritisierte außerdem die Best. Nun weist der Bottroper Verwaltungsvorstand diese massive Kritik als „pauschal“ zurück.

Müll und Unrat würden – sobald man davon wüsste – so schnell wie möglich beseitigt, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung der Stadt. „Doch muss man davon bei der Verwaltung oder bei der Best auch erst einmal wissen, weshalb alle Bürgerinnen und Bürger nochmals herzlich gebeten werden, sich über die Mängelmelder auf der Best-Internetseite oder auf bottrop.de zu melden, falls Dreckecken gesichtet werden“, so die Stadt.

Vermüllung und Dreck: Stadt Bottrop setzt auf „aufmerksame Mitbürger“

Es sei zunehmend das Problem, dass immer mehr Menschen ihren Müll in Wald- und andere Erholungslandschaften hinterlassen würden. „Auch hier setzt die Verwaltung auf aufmerksame Mitbürgerinnen und Mitbürger, die beispielsweise auch dem Kommunalen Ordnungsdienst solche Vorkommnisse melden könnten.“

Die Stadt verweist zudem auf zentrale Servicestellen, die bei der Best telefonisch unter 02041 79 69 59 und im Umweltdezernat unter 02041 70 50 60 zu erreichen sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop