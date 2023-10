„Uns quälen Altschulden“: Hilferuf an den Bundespräsidenten

Bundespräsident Hans-Walter Steinmeier zu Gast in Bottrop bei der zentralen Abschiedsveranstaltung für den Steinkohlebergbau am Freitag, 21. Dezember 2018, auf Prosper-Haniel.

Bottrop/Berlin. Das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ hat einen Hilferuf nach Berlin geschickt. Adressat ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ hat an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geschrieben, weil sich die Lage in den finanzschwachen Kommunen dramatisch verschlechtert. Die Betroffenen schildern dem Staatsoberhaupt in ihrem Brief, dass sie immer häufiger mit der Frage „Warum?“ konfrontiert werden. Auch Bottrop gehört zu diesem Aktionsbündnis. Stadtkämmerer Jochen Brunnhofer hat gerade einen Haushalt eingebracht, in dem ein Loch von fast 60 Millionen Euro klafft. Ein Grund dafür ist, dass das Land nicht wie angekündigt die Bottroper Altschulden übernimmt.

„Für die Würde unserer Städte“ ist ein Bündnis zu Kommunalfinanzen. Ausnahmsweise verzichten die Vertreterinnen und Vertreter aber komplett auf Zahlen. In ihrem Schreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier berichten sie vielmehr von den alltäglichen Folgen der ungerechten Finanzverteilung in Deutschland und der ausbleibenden Hilfe für finanzschwache Kommunen.

„Es fehlt an allen Ecken Geld“

„Es fehlt an allen Ecken Geld, uns quälen hohe Altschulden, wir können kaum noch unsere Pflichtaufgaben finanzieren und trotz Ankündigung kommt die zugesagte Hilfe nicht“, heißt es in dem Brief, den das Bündnis im Namen seiner 64 Mitgliedskommunen aus sieben Bundesländern geschrieben hat. In diesen Städten und Gemeinden leben mehr als 8,5 Millionen Menschen.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter+++

Die Absender sind weitgehend unverschuldet in Not geraten. Sie sind geprägt von einem Strukturwandel und leiden daher heute unter weit überdurchschnittlichen Sozialausgaben sowie unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen. Die betroffenen Kommunen haben in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um ihre Lage zu verbessern. Die aktuellen Entwicklungen (Preissteigerungen, Zinserhöhungen, Tarifabschluss) machen diese mühsam errungenen Erfolge zunichte. Alle Anstrengungen und Entbehrungen drohen wirkungslos zu bleiben.

Auch Bottrop sieht sich in der „Vergeblichkeitsfalle“

Dass sie sich in einer „Vergeblichkeitsfalle“ befinden, bekommen die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen immer deutlicher gespiegelt. In diesem Zusammenhang spiele das Wort „Warum“ eine zentrale Rolle: „Warum sehen unsere Straßen und Schulen so aus? Warum bekomme ich keinen Platz in der Kindertagesstätte? Warum zahle ich hier so viel Grundsteuern und Gebühren? Warum muss ich so lange auf einen Termin warten? Und, und, und“, berichtet das Aktionsbündnis in seinem Brief.

Lesen Sie hier mehr Berichte aus Bottrop:

Die Folge sei ein gefährlicher Vertrauensverlust in die erste Ebene des Staates und letztlich in das gesamte System, heißt es im Brief weiter: „Nicht nur an der erschreckenden Zunahme von Zustimmung zu extremen Parteien, sondern auch zu extremen Aussagen macht uns massive Sorge. Der soziale Friede und die demokratischen Grundwerte in unseren Städten bewegen sich auf sehr dünnem Eis. Die Menschen erleben aus ihrer Sicht, dass die staatlichen Ebenen versagen, wie aktuelle Umfragen bestätigen. Selbst das Vertrauen zu den Handelnden vor Ort nimmt dramatisch ab.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop