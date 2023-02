Zeugen gesucht: Zwei Autos sind am Samstag in Bottrop beschädigt worden.

Polizei Unfallfluchten in Bottrop: Wer hat etwas gesehen?

Bottrop. Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten am Samstag in Bottrop. Zwei Autos wurden beschädigt. Wer kann Hinweise zu den Vorfällen geben?

Nach zwei Unfallfluchten am Samstag in Bottrop sucht die Polizei Zeugen. Gegen parkte eine 33-jährige Essenerin ihren Pkw auf dem Parkstreifen der Osterfelder Straße. Als die Essenerin ihr Auto gegen 22.30 Uhr wieder aufsuchte, stellte sie einen frischen Schaden an ihrem linken Außenspiegel sowie auf der linken Fahrzeugseite im hinteren Bereich fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Gegen 12.45 Uhr parkte ein 25-jähriger Bottroper sein Auto auf dem Parkstreifen der Prosperstraße. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte der 25-Jährige einen frischen Schaden auf der linken Seite des hinteren Stoßfängers fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

