Unfallflucht: Zeuge verfolgt Autofahrerin mit E-Scooter

Bottrop. Eine unbekannte ältere Frau hat beim Einparken in Bottrop das Fahrzeug eines Gelsenkircheners beschädigt. Sie fuhr dem E-Scooter-Fahrer davon.

Eine ältere Frau hat am Dienstag, gegen 9.50 Uhr, mit ihrem roten Opel Corsa beim Vorwärtseinparken das Auto eines 47-Jährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Horster Straße in Bottrop beschädigt. Nach ihr wird nun gesucht.

Die Frau wollte laut Polizei links neben dem Auto des Gelsenkircheners einparken und touchierte das Fahrzeug dabei hinten links. Sie stieg aus, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend über die Horster Straße in Richtung Stadtmitte weg.

Bottroper auf dem E-Scooter musste Verfolgung ohne Erfolg abbrechen

Ein aufmerksamer Zeuge (47) aus Bottrop versuchte die Autofahrerin mit seinem E-Scooter einzuholen, um das Kennzeichen abzulesen. Er musste die Verfolgungen allerdings ohne Erfolg abbrechen. Die Höhe des Sachschadens gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.

Die flüchtige Unfallfahrerin wird so beschrieben: 65 bis 70 Jahre alt, kinnlange graue Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

