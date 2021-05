Verkehr Unfallflucht in Bottrop: Polizei sucht Zeugen

Bottrop. Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf der B 224. Ein Lkw-Fahrer hat einen Autofahrer abgedrängt, der fuhr in die Leitplanke.

Auf der B 224 hat es am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Weil ein unbekannter Lkw-Fahrer in Höhe der Welheimer Straße, in Fahrtrichtung Essen, gegen 15.05 Uhr plötzlich über die Fahrbahnmarkierung kam, musste ein BMW-Fahrer nach links ausweichen und prallte dabei gegen die Leitplanke. Es entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Der LKW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem LKW, dem Fahrer oder dessen Kennzeichen machen können.

Hinweise an das Verkehrskommissariat in Gladbeck: 0800/2361 111.

