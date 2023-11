Unfall mit hohem Sachschaden: Bottroper Kreuzung gesperrt

Bei einem Unfall in Bottrop-Kirchhellen sind zwei Frauen leicht verletzt worden.

Bottrop. Wegen eines Unfalls musste die Bottroper Straße in Kirchhellen am Dienstag zeitweise gesperrt werden. Zwei Frauen wurden leicht verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr im Süden Kirchhellens wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt.

Eine 59-jährige Autofahrerin aus Oberhausen fuhr auf der Bottroper Straße in Fahrtrichtung Kirchhellen. Zeitgleich war eine 18-jährige Bottroperin mit ihrem Wagen auf der Feldstraße in Richtung Bottroper Straße unterwegs. Als sie an der Einmündung nach rechts abbog, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Bottrop:

Die Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren ebenfalls im Einsatz und behandelten die Verletzten vor Ort. Aufgrund der entstandenen Sachschäden (ca. 18.000 Euro) wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt – sie waren nicht mehr fahrbereit.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bottroper Straße im Bereich der Feldstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop