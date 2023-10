Verkehr Unfall in Kirchhellen: Auto bleibt auf dem Dach liegen

Bottrop-Kirchhellen. Kurioser Unfall auf der Gahlener Straße: Ein Unbekannter kommt von der Fahrbahn ab. Das Auto bleibt auf dem Dach liegen, der Fahrer verschwindet.

Bei einem Unfall am Freitagabend zwischen 22.45 und 23 Uhr ist auf der Gahlener Straße ein Auto auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer flüchtete.

Der bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto die Gahlener Straße aus Richtung Gahlen und kam in Höhe der Einmündung Im Loh in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen streifte einen Leitpfosten, fuhr in den Graben, stieß gegen einen Baum und kam anschließend auf dem Dach auf der Straße zum Liegen.

Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfall und ließ das Unfallfahrzeug zurück. Zwei Zeuginnen, die an der Unfallstelle vorbeifuhren, sahen neben dem Fahrzeug eine unbekannte Person, die anschließend in einen dunklen Kleinwagen stieg und wegfuhr. Ob es sich hierbei um den Fahrzeugführer handelt, ist nicht abschließend geklärt. Ebenfalls unbekannt ist, wie viele Personen sich zum Unfallzeitpunkt in dem Fahrzeug befunden haben. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Einmündung gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

