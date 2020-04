Zwei Motorradfahrer haben sich bei einem Zusammenstoß in Bottrop lebensgefährlich verletzt.

Unfall Unfall in Bottrop: Zwei Motorradfahrer in Lebensgefahr

Bottrop. Bei einem schweren Unfall in Bottrop sind Sonntag zwei Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Eine Beifahrerin verletzte sich schwer.

Ein Unfall von zwei Motorrädern in Bottrop hat am Sonntag schlimme Folgen: Gegen 18 Uhr hat ein 52-Jähriger aus Gelsenkirchen die Vorfahrt eines 47-jährigen Bochumers am Alten Postweg im Stadtteil Grafenmühle missachtet. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurden. Auch die 38-jährige Beifahrerin des Bochumers wurde schwer verletzt.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Straße hat die Polizei den Bereich weiträumig abgesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 25.000 Euro. (red)