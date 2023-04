Eine 26-Jährige musste mit schweren Verletzungen nach einem Unfall in Bottrop ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Unfall in Bottrop: Schwerverletzte (26) aus Auto geborgen

Bottrop. Bei einem Unfall am Montag in Bottrop sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 26-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Bei einem Unfall am frühen Montagnachmittag in Bottrop sind zwei Menschen verletzt worden. Die Straße musste vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.

Gegen 13.45 Uhr wollte eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Bottrop an der Prosperstraße von einem Parkstreifen aus losfahren. Dabei kollidierte sie mit einem 20 Jahre alten Autofahrer aus Bottrop, der in Richtung Osten unterwegs war.

Die 26-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Der 20-Jährige konnte mit leichten Verletzungen vor Ort wieder entlassen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop