Verkehrsunfall Unfall in Bottrop: Rennradfahrer angefahren und verletzt

Bottrop. Als ein Autofahrer in Bottrop vom Straßenrand losfährt, erfasst er einen Rennradfahrer. Dieser wird bei der Kollision leicht verletzt.

Die Polizei meldet erneut einen Fahrradunfall in Bottrop. Es ist der nunmehr siebte seit Anfang vergangener Woche. Demnach ist auf der Straße Am Limberg am Sonntagmittag ein Rennradfahrer (55) verletzt worden.

Autofahrer aus Bottrop fuhr gerade vom Fahrbahnrand los

Der Bottroper war gegen 13.55 Uhr von der Stenkhoffstraße in die Straße Am Limberg gefahren - zur gleichen Zeit fuhr ein Autofahrer (22) aus Bottrop vom rechten Fahrbahnrand los und erfasste dabei den Radfahrer.

Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro, schätzt die Polizei.

