Unfall in Bottrop: Oberhausener verletzt, hoher Schaden

Bei einem Auffahrunfall in Bottrop ist ein Autofahrer aus Oberhausen verletzt worden, meldet die Polizei.

Bei einem Auffahrunfall in Bottrop ist ein Autofahrer aus Oberhausen leicht verletzt worden. Außerdem entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Und zwar ist am Montag, um 13.50 Uhr, ein Bottroper (49) an der Kreuzung Rolandstraße/Kirchhellener Straße auf das Fahrzeug des Oberhauseners (24) aufgefahren. Der Oberhausener stand zu diesem Zeitpunkt an einer roten Ampel.

Der 24-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

