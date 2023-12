Unfall in Bottrop: Junge Autofahrerin wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bottrop war in die Polizei im Einsatz. Eine Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Bottrop Eine junge Autofahrerin verlor in Bottrop die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stieß mit dem Wagen gegen einen Lkw. Dann passierte das.

Eine 22-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Scharnhölzstraße in Bottrop schwer verletzt worden. Wie die Polizei jetzt berichtete, befuhr die Fahrerin aus Hamm am Samstagabend gegen 22.40 Uhr die Scharnhölzstraße mit einem Pkw in südliche Fahrtrichtung. Dann verlor sie in Höhe der Nummer 330 aus derzeit nicht geklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dann touchierte die 22-Jährige mit dem rechten vorderen Reifen des Pkws den Metallaufbau eines dort geparkten Lkws. Das Fahrzeug kam so abrupt zum Stillstand, sodass die Airbags auslösten. Dabei wurde die junge Frau aus Hamm schwer verletzt, berichtet die Polizei.

Die Beifahrerin, eine 24-jährige Bottroperin, wurde leicht verletzt. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Scharnhölzstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt worden.

