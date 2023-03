Nach einem Unfall in Bottrop musste die Hans-Böckler-Straße zeitweise gesperrt werden.

Verkehrsunfall Unfall in Bottrop: Fahrer schwer verletzt, Straße gesperrt

Bottrop. Zwei Autos sind in Bottrop-Fuhlenbrock kollidiert. Aufgrund des Unfalls musste die Hans-Böckler-Straße am Mittag zeitweise gesperrt werden.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw sorgte am Mittwochmittag in Bottrop für Stau auf der Hans-Böckler-Straße in Höhe des Parkfriedhofes. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde der Fahrer eines Kleinwagens schwer verletzt, berichten Polizei und Feuerwehr.

Der Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und eine Notärztin behandelt und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in Bottrop: Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Der Fahrer des anderen beteiligten Pkw blieb unverletzt. An einem der Wagen wurde die Fahrzeugbatterie vorsorglich abgeklemmt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wegen des Unfalls musste die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Lindhorststraße kurzzeitig gesperrt werden.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop