Unfall in Bottrop: Eine Verletzte und 13.000 Euro Schaden

Bottrop. Bei einem Unfall am Dienstag in Bottrop ist eine 46-Jährige leicht verletzt worden. Zwei Autos kollidierten, der Schaden liegt bei 13.000 Euro.

An der Kreuzung Alsenstraße/Im Schleierbruch in Bottrop sind am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Eine 46-jährige Frau aus Bottrop wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war sie auf der Straße Im Schleierbruch in Richtung Tannenstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Bottrop auf der Alsenstraße in Richtung Tannenstraße und kollidierte an der Kreuzung mit der von rechts kommenden Autofahrerin.

Der 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei etwa 13.000 Euro.

