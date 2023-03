Unfall in Bottrop: Ein Verletzter und 30.000 Euro Schaden

Bottrop. Drei Autofahrer sind in einen Unfall auf der Prosperstraße verwickelt. Einer von ihnen ist alkoholisiert. Die Polizei nimmt ihn mit zur Wache.

Ein Leichtverletzter und knapp 30.000 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz der Polizei nach einem Verkehrsunfall in Bottrop an der Prosperstraße.

Am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, fuhr ein Autofahrer (36) aus Bottrop von der Johannesstraße aus nach links in die Prosperstraße. Ein Autofahrer (37) aus Düsseldorf war auf der Prosperstraße in Richtung Westen unterwegs. Nach Angaben von Zeugen zeigte die Ampel für seine Fahrtrichtung Rotlicht an. Im Bereich der Einmündung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Unfall in Bottrop: Auto schleudert in Gegenverkehr

Durch den Zusammenstoß schleuderte das Auto des 37-Jährigen in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem Auto eines 32-jährigen Bottropers. Der 32-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem 37-Jährigen ergaben sich vor Ort Hinweise auf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung. Er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

Zwei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit – sie wurden abgeschleppt.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop