Unfall in Bottrop: Drei Verletzte, 50.000 Euro Schaden

In Bottrop hat ein 27-jähriger Mülheimer einen schweren Unfall verursacht.

Bottrop/Mülheim. Ein Mülheimer (27) hat in Bottrop einen schweren Auffahrunfall verursacht. Drei Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden liegt bei 50.000 Euro.

Bei einem Unfall in Bottrop sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Es entstand ein hoher Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Zu dem Unfall kam es gegen 19 Uhr an der Kreuzung Brauckstraße/Essener Straße/Im Gewerbepark. Ein Mülheimer (27) war auf der Brauckstraße in Richtung Essener Straße unterwegs; an der Kreuzung fuhr er auf der Auto einer 30 Jahre alten Bottroperin auf.

Durch den Aufprall wurde das Auto der 30-Jährigen auf das davor stehende Fahrzeug einer 55-jährigen Autofahrerin aus Bottrop aufgeschoben. Der 27-Jährige sowie die 30-Jährige verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer, die 55-Jährige leicht.

Rettungswagen fuhren die drei Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die drei beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

