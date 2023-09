Unfall in Bottrop: Betrunkene Gladbeckerin fährt gegen Baum

Bottrop/Gladbeck. Eine 36-Jährige ist am Samstagabend in Bottrop von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die Frau aus Gladbeck war alkoholisiert.

Eine 36-jährige Gladbeckerin ist am Samstagabend gegen 21.30 Uhr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Sie war augenscheinlich betrunken.

Die Frau war auf dem Nordring in Richtung Scharnhölzstrasse unterwegs. In Höhe Hausnummer 119 kam die 36-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt.

Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahrnahmen, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Es entstand ein Schachschaden von etwa 5000 Euro.

Unfall in Bottrop: Fahrradfahrerin (64) verletzt

Bei einem weiteren Unfall am Samstagmorgen im Bottroper Süden ist eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Gegen 8.50 Uhr fuhr eine 29-jährige Bottroperin mit ihrem Pkw die Straße In der Welheimer Mark in nördliche Richtung und bog nach links in den Haverkamp ab.

An der Kreuzung übersah sie dabei eine 64-jährige Bottroperin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Haverkamp wartetet. Durch den Zusammenstoß kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro.

