Unfall beim Abbiegen: Bottroper (72) wird schwer verletzt

Bottrop Bei einem Abbiegeunfall in Batenbrock ist ein 72-jähriger Bottroper schwer verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst.

Nach Angaben der Polize schob der Bottroper Fußgänger am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr ein Fahrrad von der Siemensstraße aus über die Gabelsberger Straße in Richtung Robert-Florin-Straße. Als ein 53-jähriger Autofahrer aus Neukirchen-Vluyn von der Robert-Florin-Straße aus in die Gabelsberger Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Senioren. Der Mann wurde durch die Kollision schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

